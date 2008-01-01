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Новости погоды

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На ЕТР пришла пора вешних вод

ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 3 апреля

  На большей части Европейской России средняя суточная температура воздуха стала положительной. И, как полагается в апреле, снег активно тает, реки освобождаются ото льда. Пришла пора вешних вод!

С начала апреля средняя суточная температура воздуха превышает норму на 2-3 градуса, снег в Центральном районе просел на 10-15 см. Активному таянию снега способствовали дожди и сильный ветер, которые наблюдались при прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона.

На реках Подмосковья развивается половодье. Пока уровень воды в реках Московской области поднялся на 2-12 см, а на реке Москве в районе Звенигорода и на реке Нара, у Наро-Фоминска, отмечается небольшое снижение уровня воды. На озерах и водохранилищах сохраняется ледовый покров, но выход на лед сейчас крайне опасен, поскольку лед в весенний период приобретает пористую структуру, становится очень хрупким и не только ломается, но и проседает.

В связи с активным таянием снега, более 100 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления на территории Подмосковья, сообщают в МЧС.

К паводку готовятся в Тульской и Тверской областях.

Активные гидрологические процессы уже происходят в низовьях Волги. Сильные наводнения, каких здесь не было около 30 лет, отмечаются в Волгоградской области. Подтоплены десятки домов. Уровень воды в реках достигает опасных отметок, по улицам текут бурные потоки. И такая ситуация сохранится до 4 апреля, после чего уровень воды пойдет на спад.  / meteonovosti.ru /
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