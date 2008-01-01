

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На ЕТР пришла пора вешних вод



ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 3 апреля







С начала апреля средняя суточная температура воздуха превышает норму на 2-3 градуса, снег в Центральном районе просел на 10-15 см. Активному таянию снега способствовали дожди и сильный ветер, которые наблюдались при прохождении атмосферных фронтов атлантического циклона.



На реках Подмосковья развивается половодье. Пока уровень воды в реках Московской области поднялся на 2-12 см, а на реке Москве в районе Звенигорода и на реке Нара, у Наро-Фоминска, отмечается небольшое снижение уровня воды. На озерах и водохранилищах сохраняется ледовый покров, но выход на лед сейчас крайне опасен, поскольку лед в весенний период приобретает пористую структуру, становится очень хрупким и не только ломается, но и проседает.



В связи с активным таянием снега, более 100 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления на территории Подмосковья, сообщают в МЧС.



К паводку готовятся в Тульской и Тверской областях.



Активные гидрологические процессы уже происходят в низовьях Волги. Сильные наводнения, каких здесь не было около 30 лет, отмечаются в Волгоградской области. Подтоплены десятки домов. Уровень воды в реках достигает опасных отметок, по улицам текут бурные потоки. И такая ситуация сохранится до 4 апреля, после чего уровень воды пойдет на спад. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



