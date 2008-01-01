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Новости погоды

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Рекордное количество снега обрушилось на Якутию

ИА "Метеоновости" / 11:41 Вторник, 3 апреля

  Южный циклон и его атмосферные фронты принесли сильные снегопады в Якутию. Сильные снегопады прошли в ночь на 3 апреля на юге Республики Саха, количество выпавших осадков достигло 18 мм, высота сугробов после такого обильного снегопада увеличивается на 17-19 см. В Алдане и в Якутске количество выпавшего снега было рекордным, 9,9 мм и 7 мм соответственно. В Алдане до этого уже были сильные снегопады, 2 апреля 2016 года количество осадков составило 9 мм. А в Якутске сильного снегопада не было с далекого 1897 года, но даже тогда количество осадков не превысило 5 мм (4,9 мм).

4 апреля циклонический вихрь переместится к востоку. Небольшой, местами умеренный снег пройдет на востоке и юго-востоке Якутии, ветер в порывах усилится до 11-16 м/с, разыграется метель, днем термометры покажут -3..-8 градусов, на севере -11..-16, на западе -3..+2, на Колыме +3..+8 градусов. / meteonovosti.ru /
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