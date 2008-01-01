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Динамика схода снежного покрова



ИА "Метеоновости" / 10:56 Вторник, 3 апреля



Снег в Москве и области стремительно тает. Температура воздуха даже в ночные часы не опускается ниже нулевой отметки. Способствуют таянию снега ветер и дожди. На главной станции ВДНХ к утру 3 апреля снег просел до 32 см, по данным на 2 апреля высота снега была 34 см, а 1 апреля - 39 см. С 20 до 14 см уменьшился снежный покров в Тушино. На станции МГУ снег просел на 7 см, с 38 до 31 см. На ТСХА снега стало заметно меньше, 20 см, против вчерашних 27 см. Но быстрее всего снег тает в центре столицы. На Балчуге 2 апреля было 35 см снега, а к утру 3 апреля стало 25 см. До конца дня при температуре +4..+6 градусов снег продолжит таять. Ночью немного подморозит, а уже 4 апреля температура повысится до +7..+9 градусов, и количество снега будет убывать. / meteonovosti.ru /



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