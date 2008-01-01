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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:03 Вторник, 3 апреля

  Сегодня столичный регион окажется на пути холодного атмосферного фронта, что сдержит рост температуры. Ее максимальное значение ожидается от 4 до 6 градусов тепла. Но, тем не менее, ее среднесуточное значение превысит норму почти на 2 градуса.

В отдельные годы в это время весна забегала далеко вперед, и температура повышалась выше до +15 градусов. Но самым теплым сегодняшний день отмечался в 1983 году, когда в дневные часы потеплело до +17.9, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день.

А самая низкая температура 3 апреля принадлежит далекому 1908 году, под утро морозы усилились до -15.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1903 году, когда за сутки выпало почти половина месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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