Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
3 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:06 Вторник, 3 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 3..8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт.ст..

Во вторник в столичном регионе сохранится теплая, но сырая погода. Атмосферное давление будет интенсивно расти, впрочем, останется на пару единиц ниже нормального фона. Колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, склонных к сосудистым реакциям. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость. Из-за дефицита кислорода в воздухе недомогание могут почувствовать лица с бронхо-легочными патологиями. А повышенная влажность воздуха может стать причиной сезонного обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника у людей, страдающих ими. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+2
Вт.
3 апр.
+4
Ср.
4 апр.
+4
Чт.
5 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Бхопал		 -29
Тазовский

некомфортное место: Усть-Цильма
комфортное место: Ханьчжун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100