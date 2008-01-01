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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Вторник, 3 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 3..8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт.ст..



Во вторник в столичном регионе сохранится теплая, но сырая погода. Атмосферное давление будет интенсивно расти, впрочем, останется на пару единиц ниже нормального фона. Колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, склонных к сосудистым реакциям. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость. Из-за дефицита кислорода в воздухе недомогание могут почувствовать лица с бронхо-легочными патологиями. А повышенная влажность воздуха может стать причиной сезонного обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника у людей, страдающих ими. / meteonovosti.ru /



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