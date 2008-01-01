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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:49 Понедельник, 2 апреля



Погоду в Москве и области будет определять близость фронта с волнами. При облачности с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3.. 8. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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