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Новости погоды

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Каким бывает апрель в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:33 Понедельник, 2 апреля

  За весь ряд инструментальных наблюдений над погодой столицы чаще всего центральный месяц весны был холодным (из 131 в 69 годах). В этих месяцах средняя месячная температура воздуха на 1 и более градусов "отставала" от нормы. В 37 годах апрель вполне укладывался в рамки климатической нормы, то есть отклонение средней температуры от нормы не превышало 1 градуса. И, наконец, реже всего апрель случался теплым. В этих случаях средняя температура воздуха превышала обычные значения на 1 и более градусов.

Последний раз теплый апрель наблюдался всего 2 года назад. В 2016 году средняя температура составила +8.1 градуса при норме +5.8, а количество выпавших осадков было меньше нормы. Но рекордно теплым этот месяц отмечался в 2000 году. Средняя температура в нем составила +11.1 градуса, то есть более, чем на 5 градусов выше нормы, а осадков выпало всего 64% от нормы.

А самый холодный апрель остается в 1929 году, в нем даже средняя температура за месяц не дотянула до положительных значений и составила -1.3 градуса. Но и в нем осадков было мало (всего 58% от нормы). / meteonovosti.ru /
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