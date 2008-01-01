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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 2 апреля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 6..7 градусов, Северо-восточном 5..7 градусов, Восточном 6..7 градусов, Юго-восточном 6..8 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7 градусов, Западном 6..7 градусов, Северо-западном 6..7 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 5 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 4..7 градусов. Местами порывы юго-восточного ветра до 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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