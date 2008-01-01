Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
2 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 2 апреля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7..8 градусов, Северном 6..7 градусов, Северо-восточном 5..7 градусов, Восточном 6..7 градусов, Юго-восточном 6..8 градусов, Южном 7..8 градусов, Юго-западном 7 градусов, Западном 6..7 градусов, Северо-западном 6..7 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 5 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 4..7 градусов. Местами порывы юго-восточного ветра до 14 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
3 апр.
+4
Ср.
4 апр.
+4
Чт.
5 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ахмадабад		 -31
Инукджуак

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100