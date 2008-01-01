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Новости погоды
Каким войдет март в историю наблюдений над погодой
ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 2 апреля
Прошедший март в большинстве районов европейской территории оказался холодным. Температура воздуха на 2-4, а на крайнем северо-востоке на 6 градусов оказалась ниже нормы. В Москве отрицательная аномалия составила 3 градуса. Теплее обычного (на 2-3 градуса) он был лишь в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа.
К азиатской территории погода оказалась благосклонней. Здесь холодная погода отмечалась лишь на Урале и в Западной Сибири, температура была ниже нормы на 2-4, в низовье Оби на 6 градусов. Редким теплом выделился Чукотский а.о. и крайние южные районы Сибири, где весна забежала далеко вперед. Средняя температура марта на 4-6 градусов превысила норму. На остальной территории азиатской части России температура воздуха вполне соответствовала сезону. / meteonovosti.ru /
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