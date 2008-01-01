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В Москву уверенно идет тепло



ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 2 апреля



Погода в Москве в марте не оправдала надежды москвичей на весеннее тепло. А апрель с первых дней порадует жителей столицы солнцем и теплом.



На предстоящей неделе с каждым днем весна будет все увереннее обживаться на московской земле. Погоду в начале недели будет формировать циклон с Западной Европы, а затем теплая западная периферия антициклона.



В понедельник днем столица окажется в теплой части циклона, а во вторник коррективы в погоду внесет холодный атмосферный фронт. В ночные часы он проявит себя небольшими осадками, а днем уже в тыловой части циклона небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах. Температура ночью в Москве останется положительной, от 2 до 4 градусов, по области местами до -1, днем от 3 до 8 тепла. Средняя суточная температура, несмотря на адвекцию холода, останется выше нормы на пару градусов.



В ночь на среду за счет прояснений подморозит до 0,-5 градусов, на дорогах местами гололедица. Днем местами соберется небольшой дождь, но солнце прогреет воздуха в Москве до 7..9 градусов, по области до 10 градусов.



В четверг атмосферное давление повысится, существенных осадков не ожидается. Ночью местами еще возможно понижение температуры до -1 градуса, а днем южный ветер принесет новую порцию тепла, максимальная температура повысится до 11..13 градусов.



Завершится рабочая неделя комфортной погодой, с переменной облачностью без существенных осадков. Температура ночью от 0 до 5 градусов, днем 10.. 15 тепла. Это выше нормы на 4- 5 градусов. Теплая погода будет способствовать быстрому таянию снега в Москве. Но на окончательный сход снега можно рассчитывать лишь на следующей неделе. / meteonovosti.ru /



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