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Апрель на Чукотке начался с температурных рекордов.



ИА "Метеоновости" / 11:23 Понедельник, 2 апреля



В марте средняя температура на северо-востоке России превысила норму на 4 градуса. Центральный месяц весны подхватил теплую эстафету своего первенца, и уже с первых дней температура воздуха в округе установила новые суточные рекорды.



На арктическом побережье Чукотки, в Певеке, днем 1 апреля температура составила -2.2 градуса, оставив позади предыдущий рекорд -4.0, удерживающийся с 2002 года.



В самой восточной точке России, в Уэлене, в первоапрельский день было еще теплее, +3.0, что также стало суточным рекордом. До этого рекорд со значением 0.4 градуса принадлежал 2007 году. Среднесуточное значение температуры 1 апреля в Чукотском автономном округе превысило норму на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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