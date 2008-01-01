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Новости погоды

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Апрель на Чукотке начался с температурных рекордов.

ИА "Метеоновости" / 11:23 Понедельник, 2 апреля

  В марте средняя температура на северо-востоке России превысила норму на 4 градуса. Центральный месяц весны подхватил теплую эстафету своего первенца, и уже с первых дней температура воздуха в округе установила новые суточные рекорды.

На арктическом побережье Чукотки, в Певеке, днем 1 апреля температура составила -2.2 градуса, оставив позади предыдущий рекорд -4.0, удерживающийся с 2002 года.

В самой восточной точке России, в Уэлене, в первоапрельский день было еще теплее, +3.0, что также стало суточным рекордом. До этого рекорд со значением 0.4 градуса принадлежал 2007 году. Среднесуточное значение температуры 1 апреля в Чукотском автономном округе превысило норму на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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