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Еще высоки московские сугробы



ИА "Метеоновости" / 11:03 Понедельник, 2 апреля



В первый день апреля московская погода наконец-то вошла в рамки климатической нормы. Фактическая среднесуточная температура воздуха уже перешагнула через ноль в сторону положительных значений, а ее среднее многолетнее значение 1 апреля составляет +0.8 градусов. Медленно, но уверенно, и исчезает снег с московских улиц. В течение всего марта высота снежного покрова (по данным метеостанции ВДНХ) превышала 40 см, а ее максимальная высота (в первой пятидневке месяца) достигала 55 см. К концу марта она уменьшилась до 42 см, что почти вдвое больше нормы.



А 1 апреля московские сугробы уменьшились еще на 3 см, высота снега составляет на сегодняшний день 39 см. Распределение снежного покрова на территории Москвы неравномерное, меньше всего его в районе Тушино - 30 см, а больше всего - в Измайлово (45 см).



В прошлом, 2017 году, 2 апреля снежный покров уже сошел полностью. / meteonovosti.ru /



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