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На востоке страны неблагоприятная погода



ИА "Метеоновости" / 10:14 Понедельник, 2 апреля



И вновь восточные районы России оказались во власти ненастных циклонов, виновников неустойчивой погоды. В минувшие выходные дни очередной вихрь кружил в Охотском море, вблизи побережья Камчатского края. В крае сыпал сильный снег, выпало до 10 мм осадков. На побережье Магаданской области также отмечались снегопады, метели и усиление ветра до 24 м/с. В Магадане уже в первых числах апреля копилка осадков пополнилась на 9 мм.



Еще один циклон перемещался вдоль Амура, а атмосферные фронты, с ним связанные протянулись вплоть центральных районов Якутии. В Якутии шли сильные осадки в виде снега и мокрого снега, выпало до 18 мм. В Амурской области, вблизи центра циклона, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя были еще интенсивнее, до 21 мм.



Сегодня южный циклон поднимется на север Хабаровского края, а в дальнейшем переберется в Охотское море. В центральных районах Якутии сохранится сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с. В Амурской области - сильные осадки (снег, мокрый снег), налипание мокрого снега, усиление ветра до 17-22 м/с. На севере Хабаровского края сильные осадки (снег, мокрый снег), метель, ветер 17-22 м/с (на побережье до 27 м/с) не только сегодня, но и в последующие двое суток.



Во вторник в северных и центральных районах Сахалина начнется снег, мокрый снег, ветер усилится до 15-20 м/с, на юге острова дождь и ветер до 18-23 м/с. Неблагоприятная погода сохранится на побережье Магаданской области: снег, на востоке - сильный, метель, ветер 17-22 м/с.



На юге Камчатского края погода ненадолго успокоится и во вторник осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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