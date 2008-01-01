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Год назад очень тепло было на большей части России



ИА "Метеоновости" / 09:41 Понедельник, 2 апреля



Напомним о рекордах тепла, отмечавшимися 2 апреля 2017 года: в Брянске абсолютный максимум составил 20,1o (предыдущий наблюдался 18,4 в 1951 году), в Пскове 17,1o, в Великих Луках 18,3o, в Калининграде 21,9o, в Смоленске 20,4o, в Рославле 20,4o и Орле 18,6o.



За Уралом новые рекорды дня установились на мысе Челюскин -5,9o, на острове Котельный-10,1o, в Тикси 0,1o, в Вилюйске 6,3o, в Оймяконе -0,4o, в Киренске 11,6o, в Улан-Удэ 20,0 (предыдущий 164o в 1948 г.), в Чите 18,5o (18,0o в 1952 г.).



Изрядно прогрелись и наши западные соседи: В Прибалтике: Рига 17,9, Вильнюс 22,8. В столицах западной Европы: Осло 15,2, Вена 24,6, Варшава 24,3, Будапешт 24, Загреб 23,2, Сараево 23. / meteonovosti.ru /



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