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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:15 Понедельник, 2 апреля



Предстоящим днем Москва и область останутся в теплой части циклона, центр которого сместится к Северо-западному району Европейской России. Сохранится облачная погода, во второй половине дня, с прохождением атмосферного фронта, временами пройдет дождь. Максимальная температура днем в Москве 5..7 градусов тепла, по области 4..9 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление продолжит понижаться и в середине дня составит 739 мм рт.ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 70%.



В столичном регионе ожидается неустойчивая, теплая и сырая погода, на фоне пониженного атмосферного давления. Для большинства жителей такая погода будет дискомфортной. Она может спровоцировать ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, страдающих, прежде всего, патологиями сердца и сосудов. При необходимости воспользуйтесь медикаментозной поддержкой, рекомендованной лечащим врачом, больше бывайте на свежем воздухе. На повышенную влажность воздуха негативно реагируют люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это сезонные обострения, требующие сезонной профилактики хронических заболеваний. / meteonovosti.ru /



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