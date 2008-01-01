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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 1 апреля

  С приближением циклона, в Москве пасмурно, местами моросит дождь, температура на Балчуге +3,9, на ВДНХ +3,7, на станции МГУ +3,4, в Тушино +2,9. На территории Новой Москвы +2,6 до +3,0 градусов. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление около нормы: 746-747 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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Джейкобабад		 -30
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Анькан

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