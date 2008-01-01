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Мартовские итоги погоды в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:16 Воскресенье, 1 апреля



Первый весенний месяц в столице оказался холодным. Средняя температура за месяц была почти на три градуса ниже нормы, недобор составил -2,9 градуса. Средняя температура прошедшего марта -5,1, при норме -2,2. Даже под конец месяца она отставала от нормы: 28 и 29 марта на 5-6 градусов, 30 марта на 3,2 градуса, 31 числа на 1,5. Осадков было 30,2 мм, что ниже нормы, и составляет 89%. Но на Воробьевых горах выпало больше нормы: 105%.



Самая низкая температура -19,7 отмечалась 18 марта, на станции в Тушино было -22,8 градуса. Максимальная температура по столице укладывалась в +6,1..+6,6 градуса. Такие значения были зафиксированы 26 марта, что оказалось выше нормы на 2,3.



Прирост снега за месяц составил 21 см, а высота снежного покрова под конец месяца 42 см. Максимальные значения этого параметра на станции ВДНХ, (опорной московской станции) 52-55 см отмечались с 5 по 7 марта. Самые высокие снега были на станции МГУ, 62 см. / meteonovosti.ru /



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