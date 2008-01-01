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Новости погоды
Осадки, порывистый ветер и понижение температуры в Приамурье
ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 1 апреля
Существенно испортится погода в Амурской области в ближайшие часы. Виной тому забайкальский циклон, который на территории Бурятии и Забайкальского края отметился небольшими осадками и порывистым ветром до 29 м/с. Смещаясь на восток, циклон активизируется из-за больших температурных контрастов, что приведет к ухудшению погоды в Амурской области.
Осадки от слабых, до умеренных. Местами сильные осадки (мокрый снег с дождем, снег), в отдельных районах налипание мокрого снега на провода. Ветер с порывами 18-23 м/сек. Дневная температура понизится до 6..8 градусов, местами до -4. / meteonovosti.ru /
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