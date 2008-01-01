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На Санкт-Петербург идет непогода



ИА "Метеоновости" / 11:37 Воскресенье, 1 апреля



Конец марта в северной столице оказался прохладным, средняя температура ниже нормы на 2 градуса, но зато без осадков с 27 марта по 31. За весь март выпало 37 мм осадков и это точно месячная норма. Первый апрельский день тоже солнечный, безветренный с температурой утром до 0 градусов. А изменения грядут наступающей ночью, когда с южными потоками на северо-запад ЕТР ворвется непогода европейского циклона. Ночью и утром при нулевой температуре ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем осадки будут в виде дождя, так что зонтики пора уже приготовить, температура до +5 градусов. Во вторник, 3 апреля, усилится ветер до 15-17 м/с, температура понизится до 0..+2 градусов. / meteonovosti.ru /



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