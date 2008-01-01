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Новости погоды

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О погоде на территории Казахстана

ИА "Метеоновости" / 11:20 Воскресенье, 1 апреля

  Довольно резкие отличия в погодных условиях на территории государства вызваны непростой синоптической ситуацией. Север и северо-запад под влиянием антициклона, где при ясном небе сильное ночное выхолаживание, а на юге и юго-востоке в зоне фронта под защитой облаков, теплее. Ночная температура на северо-западе около -10, а местами до -19..-24 градусов, дневная от -2 до +3 градусов. Средняя температура была ниже нормы на 4-6 градусов. В понедельник, 2 апреля, ожидается повышение температуры, ночью до -8..-13, на севере до -16, днем +5..+10, на севере местами около 0.

И совсем по-другому выглядит температурный фон на юго-востоке: ночью слабый минус, а днем до 25..30 градусов. Средняя температура выше нормы на 4-6 градусов. В Алма-Ате в последний мартовский день был побит рекорд: +29,4, предыдущий +25,4 принадлежит 1971 году. Но на юге из-за восточного ветра, ожидается похолодание, и в Алма-Ате в полдень чуть выше до +12..+15 градусов. / meteonovosti.ru /
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