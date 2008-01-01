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ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 1 апреля



С приближением южного циклона, в Москве стало теплее, и в эти ранние утренние часы температура по столице в пределах 2..3 градусов со знаком плюс. Осадков нет, но облачно. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление около нормы: 746-747 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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