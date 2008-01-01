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Новости погоды

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Рекордные морозы на северо-востоке ЕТР

ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 1 апреля

  Продолжается заброс стужи из приполярных районов, что способствует сохранению очень холодной погоды в НАО и Коми, где средняя за сутки температура ниже нормы на 8-12 градусов. В Коми местами минимальная температура ниже -40 градусов, так на станции Коткино под утро -40,9 градуса. По соседству, на станции Усть-Цильма, не так морозно: -29,9, но это рекорд, предыдущий был в 1923 году: -29,0. Состоялся рекорд в Нарьян-Маре: -36,8, предыдущий в 2004 году был -33,0 градуса. Но не везде так холодно даже в Заполярье, и если на западе аномально холодно, то на востоке аномально тепло. На востоке Чукотки температура выше нормы на 12 градусов, что и привело к новому рекорду в Уэлене: +1,3, предыдущий принадлежит 1996 году: +1,0. / meteonovosti.ru /
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