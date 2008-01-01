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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 1 апреля

  Апрель может удивить уже в самом начале месяца, как стужей, так и летним теплом. Абсолютным минимумом температуры в апреле отличился именно первый апрельский день, в 1879 году в Москве была зафиксирована температура -21,0 градуса. Самый теплый день случился в 1983 году: воздух после полудня прогрелся до +17,8 градуса. Максимальное количество осадков досталось первому апрельскому дню в 1977 году, за сутки выпало 14,2 мм, что составляет почти треть месячной нормы. И вот каковы климатические нормы для начала апреля: средняя за сутки температура воздуха +1,1 градуса, а высота снежного покрова 19 см. На данное время высота снега на опорной станции столицы; ВДНХ составляет около 40 см. / meteonovosti.ru /
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