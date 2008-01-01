Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
1 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:31 Воскресенье, 1 апреля

  Предстоящим днём Московия будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта циклона, центр которого из стран Западной Европы сместится в районы стран Балтии. При облачном небе пройдет дождь, наиболее интенсивный во второй половине дня. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Максимальная температура воздуха в столице повысится до 4..6, по области она будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня - 747 мм рт.ст., что близко к нормальному. Относительная влажность воздуха повышенная, около 70%.

С началом апреля в Москву и Подмосковье придет долгожданное весеннее тепло. Но, несмотря на это, погода первого апрельского дня может спровоцировать ухудшения самочувствия у некоторых метеозависимых людей, остро реагирующих на любые изменения в атмосфере. Возможны обострения хронических воспалительных заболеваний из-за повышенной влажности воздуха у людей с больными суставами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+1
Вс.
1 апр.
+2
Пн.
2 апр.
+4
Вт.
3 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -29
Игарка

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бахавалнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100