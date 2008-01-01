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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:31 Воскресенье, 1 апреля



Предстоящим днём Московия будет находиться под влиянием теплого атмосферного фронта циклона, центр которого из стран Западной Европы сместится в районы стран Балтии. При облачном небе пройдет дождь, наиболее интенсивный во второй половине дня. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Максимальная температура воздуха в столице повысится до 4..6, по области она будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня - 747 мм рт.ст., что близко к нормальному. Относительная влажность воздуха повышенная, около 70%.



С началом апреля в Москву и Подмосковье придет долгожданное весеннее тепло. Но, несмотря на это, погода первого апрельского дня может спровоцировать ухудшения самочувствия у некоторых метеозависимых людей, остро реагирующих на любые изменения в атмосфере. Возможны обострения хронических воспалительных заболеваний из-за повышенной влажности воздуха у людей с больными суставами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /



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