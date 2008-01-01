Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
31 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жаркий март в странах Центральной Азии

ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 31 марта

  Настоящий летний зной отмечается у наших южных соседей. В пятницу в страны Центральной Азии распространялся раскаленный над Иранским нагорьем воздух. Адвекция теплой воздушной массы способствовала быстрому росту температуры, в отдельных районах фон температуры достигал рекордных значений. Так, метеостанция Кызылорда зафиксировала температуру +31.7, в Туркестане суточный максимум составил +30.1, в Чимкенте воздух прогрелся до +28 градусов. самой жаркой минувшая пятницу стала в Узбекистане и Туркмении. В Самарканде максимум температуры составил +32.2, в Ашхабаде 37.1 (!), в Термезе +34.1 градуса. Жарко было и в столице Киргизии - Бишкеке +27.6.

В ближайшие дни условия погоды в регионе существенно не изменятся. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Вс.
1 апр.
+2
Пн.
2 апр.
+4
Вт.
3 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Суккур		 -29
Челюскин

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Акапулько

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100