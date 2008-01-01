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Жаркий март в странах Центральной Азии



ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 31 марта



Настоящий летний зной отмечается у наших южных соседей. В пятницу в страны Центральной Азии распространялся раскаленный над Иранским нагорьем воздух. Адвекция теплой воздушной массы способствовала быстрому росту температуры, в отдельных районах фон температуры достигал рекордных значений. Так, метеостанция Кызылорда зафиксировала температуру +31.7, в Туркестане суточный максимум составил +30.1, в Чимкенте воздух прогрелся до +28 градусов. самой жаркой минувшая пятницу стала в Узбекистане и Туркмении. В Самарканде максимум температуры составил +32.2, в Ашхабаде 37.1 (!), в Термезе +34.1 градуса. Жарко было и в столице Киргизии - Бишкеке +27.6.



В ближайшие дни условия погоды в регионе существенно не изменятся. / meteonovosti.ru /



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