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Рекордные морозы в Черноземье



ИА "Метеоновости" / 13:03 Суббота, 31 марта



В ночь на пятницу условия погоды в центре Европейской России определялись влиянием обширного антициклона. В условиях нисходящих вертикальных движений в атмосфере происходило размытие облачности. Как результат - ясная ночь, а, значит, и интенсивное выхолаживание самых нижних слоев атмосферы. При таких условиях фон температуры местами понижался до рекордно низких значений. Так, в Ельце минимум температуры в ночь на 30 марта составил -17.1 градуса, ровно на 1 градус ниже предыдущего экстремума, установленного более 65 лет назад - в 1952 году. Столько же продержался экстремум минимальной температуры и в Пензе, в 1952 году минимум составил -18.9 градуса, с этого года суточный рекорд составляет -19.5 градуса. В Тамбове отмечались по-настоящему зимние морозы, столбик минимального термометра опускался до отметки -20.3 градуса.



Сейчас ситуация в регионе сильно меняется. С запада постепенно усиливается влияние циклона, юго-западные ветры принесут в регион теплый и влажный воздух, фон температуры будет быстро расти. / meteonovosti.ru /



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