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В Якутии сохраняются сильные морозы



ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 31 марта



Первый весенний месяц подходит к концу, но во многих регионах нашей страны еще сохраняются как зимние пейзажи, так и соответствующие им показания метеорологических приборов. К примеру, на большей части Якутии фон температуры в ночные часы остается отрицательным. Более того, в ночь на 30 марта на многих метеостанциях Якутии столбики термометров были значительно ниже отметки -30 градусов. Метеостанция "Теплый ключ" зафиксировала значение минимальной температуры на отметке -35.3 градуса, до таких же значений понижалась температура близ метеостанции Амга. В районе поселка Юрты минимум температуры в ночь на пятницу достигал -37.4 градуса. а самая низкая температура воздуха прошедших суток отмечалась в районе поселка Иэма и составила -41.8 градуса.



В то же время на юге республики в дневные час температура воздуха вплотную приближается к отметке 0 градусов.



В ближайшие сутки на западе и юге Якутии пройдет снег, в южных районах местами сильный снег. Ветер в порывах будет усиливаться до 11-16 м/с, на западе территории до 17-22 м/с, в отдельных районах будет кружить метель. Минимальная температура ночью до -33..-38 градусов, днем в основном -6..-11 градусов,в центре и на юге столбики термометров будут подниматься до отметки 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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