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Непогода на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 31 марта



В прошедшие сутки в южных регионах Европейской России условия погоды были не самыми комфортными. Под влиянием активных атмосферных фронтов в регионе отмечался целый комплекс неблагоприятных явлений погоды. Сильные дожди прошли в Краснодарском крае, местами выпало до 29 мм. В районе Новороссийска порывы ветра достигали 21 м/с. В Дагестане с этим процессом были связаны сильные осадки, местами выпало до 27 мм. В Чеченской Республике и Кабардино-Балкарии количество осадков достигало 16 мм, что также подпадает под градацию "сильные осадки". В Северной Осетии отмечалось отложение мокрого снега на проводах и ветках деревьев, диаметр отложений достигал 20 мм.



В ближайшие сутки, вдали от атмосферных фронтов, погода в регионе будет вполне спокойной. Однако, уже с началом предстоящей недели циклон с Балканского полуострова принесет регион очередную порцию осадков. / meteonovosti.ru /



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