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Мощный циклон в Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:41 Суббота, 31 марта



Обширный и глубокий циклон занял практически всю территории сибирского региона. В теплом секторе этого атмосферного вихря происходит адвекция относительно теплого воздуха со Средней Азии. В результате фон температуры на юге сибирского региона в прошедшие сутки превышал климатическую норму на 4-8 градусов. Однако, помимо повышения температуры циклон несет с собой обильные осадки и усиление ветра. Так, на Алтае днем в пятницу и минувшей ночью отмечались сильные осадки. Под влиянием активного холодного фронта в Алтайском крае выпало до 52 мм. В Барнауле осадки были небольшими (до 2 мм) и выпали в виде снега, при этом ветер усиливался до 19 м/с, максимальные порывы ветра отмечены метеостанцией Хабары - 25 м/с. В Республике Алтай количество осадков за этот же период времени составило 34 мм, в Горно-Алтайске обошлось без осадков. Порывы ветра в регионе составили 14-19 м/с, в горах ветер разгонялся до ураганных скоростей, так на метеостанции Кара-Тюрек зафиксированы порывы до 32 м/с.



Сильными осадками циклон отметился в Хакасии (до 23 мм) и южных районах Красноярского края (до 15 мм). В Кемеровской области прошли сильные осадки, выпало до 30 мм, а порывы ветра достигали 26 м/с.



В ближайшие сутки циклон покинет регион, унесет непогоду на юг Восточной Сибири и Дальнего Востока. В Сибири будет усиливаться влияние антициклона, фон температуры понизится, местами не исключены небольшие осадки. / meteonovosti.ru /



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