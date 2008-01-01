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Штормовые ветры на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 31 марта



В минувшие сутки в южных регионах Дальнего Востока условия погоды определялись влиянием активных атмосферных фронтов. Обширный циклон занимает всю акваторию Охотского моря, а с юга ему противостоит антициклон с центром над японским архипелагом. В условиях роста градиента атмосферного давления, а также под напором тяжелого холодного воздуха в тылу циклона, в регионе усиливался ветер. На Сахалине порывы ветра достигали 19-24 м/с, на мысе Крильон ветер разгонялся до 26 м/с, а самые сильные порывы ветра отмечались на мысе Терпения - 27 м/с.



Ветрено было и в Хабаровском крае, местами ветер усиливался до 26 м/с. На метеостанции Джаоре отмечалась метель при ветре до 20 м/с.



В первый апрельский день на Сахалине существенных осадков не ожидается, в прибрежных районах острова ветер будет разгоняться до 16 м/с. В Хабаровском крае местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а сила ветра в порывах будет достигать 12-14 м/с. / meteonovosti.ru /



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