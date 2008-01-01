Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
31 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Камчатские снега плохо поддаются таянию

ИА "Метеоновости" / 09:34 Суббота, 31 марта

  Самые высокие сугробы по России образовались на Камчатском полуострове, на севере и на побережьях до 100-120 см, в центре полуострова местами до 150-190 см. Чтобы растопить такие высокие снега понадобится не только тепло, но и время. Из-за больших затрат тепла на эту работу, нагревание воздуха будет тоже отставать от процесса. И даже адвекция теплого воздуха почти не меняет ситуацию. На равнинах Камчатки снег может растаять в середине мая, а вот горные вершины полуострова Камчатки будут сверкать на солнце и летом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Сб.
31 мар.
+2
Вс.
1 апр.
+2
Пн.
2 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гуна		 -30
Тазовский

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100