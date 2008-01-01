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Новости погоды
Камчатские снега плохо поддаются таянию
ИА "Метеоновости" / 09:34 Суббота, 31 марта
Самые высокие сугробы по России образовались на Камчатском полуострове, на севере и на побережьях до 100-120 см, в центре полуострова местами до 150-190 см. Чтобы растопить такие высокие снега понадобится не только тепло, но и время. Из-за больших затрат тепла на эту работу, нагревание воздуха будет тоже отставать от процесса. И даже адвекция теплого воздуха почти не меняет ситуацию. На равнинах Камчатки снег может растаять в середине мая, а вот горные вершины полуострова Камчатки будут сверкать на солнце и летом. / meteonovosti.ru /
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