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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:59 Суббота, 31 марта

  Предстоящим днём Московия будет находиться уже в теплом секторе циклона. В облачности появятся прояснения, осадки ослабеют. По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 31 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут небольшими и пройдут лишь местами. Ветер южный 3-8 м/с. Проникающий в регион воздух будет не только влажным, но и теплым, в связи, с чем температура начнет повышаться. Самыми теплыми окажутся западные и юго-западные районы Подмосковья и сама столица, +3..+5 градусов, ну а свежее всего на востоке Подмосковья, не выше 0..+2. Среднесуточная температура наконец-то приблизится к климатической норме. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт.ст., что в пределах нормального фона. Относительная влажность воздуха повышенная, около 70%.

Колебания основных метеопараметров в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном, станут для метеочувствительных людей нагрузочным фактором. В группе риска окажутся люди с неустойчивым артериальным давлением, у них возможно возникновение головных и сердечных болей, не исключены скачки собственного артериального давления. В такой день надо очень внимательно отнестись к своему здоровью, и при необходимости принять лекарства, назначенные лечащим врачом. Специалисты рекомендуют больше гулять на свежем воздухе и по возможности снизить физические нагрузки.

Геомагнитное поле 31 марта прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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