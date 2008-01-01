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Тропический циклон "Джелават"



ИА "Метеоновости" / 13:35 Пятница, 30 марта



Возникший 25 марта на северо-западе Тихого океана тропический циклон "Джелават", максимального развития достиг 29-30 марта, а вот слабеть он начнет в последний мартовский день, скорость ветра ожидается до 22-24 м/с. В первые апрельские дни он еще будет пребывать в статусе тропического циклона, ветер до 20 м/с.



Циклон продолжает движение на северо-восток, со скоростью 12 км/ч. / meteonovosti.ru /



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