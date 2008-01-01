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Погода в Вербное воскресенье



ИА "Метеоновости" / 12:51 Пятница, 30 марта



погода, ничто не испортит "благостного" настроения.



В Москве будет пасмурно, из-за европейского циклона, с дождем, но температура повысится до 5 градусов, и станет чуть выше нормы. Чудесным образом изменится погода в Вологде, после морозной погоды, придет тепло: днем до +4 градусов.



В Санкт-Петербурге без осадков, до 5 тепла. Спокойная без осадков погода ожидается в Архангельске, температура около 0 градусов. В Ярославле и Суздале, славящимися своими храмами, пройдет небольшой дождь, но несмотря на это днем температура повысится до +6 градусов.



На юге России, где с каждым годом укрепляется православие, днем до 18..23, осадков немного. В центре зарождения христианства, в Иерусалиме, солнечно и около +25 градусов. Без осадков будет в Греции, в Салониках до +20, в Афинах до +23 градусов. После обильных дождей улучшится погода в Италии: в Риме и Бари тепло без осадков и 14..17 градусов.



Неплохим будет день и в Харбине, без осадков и до 15 тепла. / meteonovosti.ru /



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