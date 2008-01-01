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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 30 марта



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+2 градуса, Северном 0..+2 градуса, Северо-восточном 0..+2 градуса, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном 0..+1 градус, Южном -1..+1 градус, Юго-западном -1..+1 градус, Западном -1..+1 градус, Северо-западном +1 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..0 градусов. Местами усиление ветра южной четверти до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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