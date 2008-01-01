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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 30 марта

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+2 градуса, Северном 0..+2 градуса, Северо-восточном 0..+2 градуса, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном 0..+1 градус, Южном -1..+1 градус, Юго-западном -1..+1 градус, Западном -1..+1 градус, Северо-западном +1 градус.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..0 градусов. Местами усиление ветра южной четверти до 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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+1
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30 мар.
+2
Сб.
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Вс.
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тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -30
Тамбей

некомфортное место: Аркалык
комфортное место: Чильпансинго

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