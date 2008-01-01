Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
30 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Москвичам не стоит спешить со сменой резины!

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 30 марта

  Пока погоду в столичном регионе определяет антициклон, большую часть суток дороги в городе сухие. И многие автолюбители готовы поменять зимнюю резину.

Но спешить с этим не стоит. В ближайшие 5 суток характер погоды изменится. Погоду станет определять циклон.

В ночные часы станут приниматься осадки, в ночь на субботу это будет снег, а затем мокрый снег, а днем уже дожди.

Повышение температуры воздуха приведет к активному таянию снега, а его в Москве еще очень много. Высота снежного покрова местами превышает 40 см, что почти в 2 раза больше нормы.

На дорогах талой воды будет много, которая к утру, даже при небольшой отрицательной температуре воздуха станет подмерзать. На дорогах образуется гололедица. И ездить на летней резине будет опасно!

Лишь после Пасхи, 8 апреля, температурный режим в столичном регионе, станет благоприятным, для перехода на летний режим эксплуатации. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
30 мар.
+2
Сб.
31 мар.
+2
Вс.
1 апр.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -30
Тамбей

некомфортное место: Аркалык
комфортное место: Чильпансинго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100