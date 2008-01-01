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Новости погоды
Москвичам не стоит спешить со сменой резины!
ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 30 марта
Пока погоду в столичном регионе определяет антициклон, большую часть суток дороги в городе сухие. И многие автолюбители готовы поменять зимнюю резину.
Но спешить с этим не стоит. В ближайшие 5 суток характер погоды изменится. Погоду станет определять циклон.
В ночные часы станут приниматься осадки, в ночь на субботу это будет снег, а затем мокрый снег, а днем уже дожди.
Повышение температуры воздуха приведет к активному таянию снега, а его в Москве еще очень много. Высота снежного покрова местами превышает 40 см, что почти в 2 раза больше нормы.
На дорогах талой воды будет много, которая к утру, даже при небольшой отрицательной температуре воздуха станет подмерзать. На дорогах образуется гололедица. И ездить на летней резине будет опасно!
Лишь после Пасхи, 8 апреля, температурный режим в столичном регионе, станет благоприятным, для перехода на летний режим эксплуатации. / meteonovosti.ru /
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