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Новости погоды

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Тепло продолжает растапливать снег и лед в Приамурье

ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 30 марта

  Аномальное тепло в Приамурье держится уже всю последнюю декаду. Самая высокая температура в Благовещенске случилась 26 марта: +17,7, что стало рекордом дня. Накануне потепление сдало обороты, и дневная температура до 6..8 градусов. В областном центре снег растаял, но на окружающей территории он еще лежит, до 8 см, а на севере области выше 30 см. Хотя и там начался процесс снеготаяния, за сутки уменьшая высоту на пару сантиметров.

Бурные погодные события при температуре до 10..15 градусов, ожидаются в первые апрельские деньки. Мощный западный высотный поток принесет непогоду от Байкала. Осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере в виде мокрого снега и снега, местами сильные, ветер до 16-21 м/с. И такая же погода на юге Хабаровского края. Все это будет обострять паводковую обстановку. / meteonovosti.ru /
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