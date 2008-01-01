Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
30 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юг Сибири возвращается зима

ИА "Метеоновости" / 11:02 Пятница, 30 марта

  Настоящая битва в ближайшие сутки развернется на юге Сибири, как в Западной, так и в Восточной. Затевает погодные неприятности циклон, который уже прошедшей ночью в Омской области и в Томской отметился обильными снегопадами, пополнив копилку осадков на 12-15 мм. Циклон перемещается к северо-востоку, на Эвенкию. В тылу циклона холодный фронт, с ним и начнутся снегопады и метели. Ожидаются осадки на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях, в виде снега, мокрого снега сильные и очень сильные, метели и гололедные явления, ветер в порывах до 18-23 м/с, в горах до 34 м/с.

Вторжение холодного воздуха будет способствовать обострению процесса и в Красноярском крае. Особенно неблагоприятные условия погоды в центральных и южных районах. Снегопады, местами сильные, ветер до 15-20 м/с и даже до 25 м/с, налипание мокрого снега, снежные накаты, сильная гололедица. Температура понизится, в Красноярске днем не выше -3 градусов, а это ниже нормы на пару градусов. Накануне, 29 марта, температура в Красноярске была выше нормы на 6 градусов, а в полдень +9,8. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
30 мар.
+2
Сб.
31 мар.
+2
Вс.
1 апр.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -30
Тамбей

некомфортное место: Аркалык
комфортное место: Чильпансинго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100