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На юг Сибири возвращается зима



ИА "Метеоновости" / 11:02 Пятница, 30 марта



Настоящая битва в ближайшие сутки развернется на юге Сибири, как в Западной, так и в Восточной. Затевает погодные неприятности циклон, который уже прошедшей ночью в Омской области и в Томской отметился обильными снегопадами, пополнив копилку осадков на 12-15 мм. Циклон перемещается к северо-востоку, на Эвенкию. В тылу циклона холодный фронт, с ним и начнутся снегопады и метели. Ожидаются осадки на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях, в виде снега, мокрого снега сильные и очень сильные, метели и гололедные явления, ветер в порывах до 18-23 м/с, в горах до 34 м/с.



Вторжение холодного воздуха будет способствовать обострению процесса и в Красноярском крае. Особенно неблагоприятные условия погоды в центральных и южных районах. Снегопады, местами сильные, ветер до 15-20 м/с и даже до 25 м/с, налипание мокрого снега, снежные накаты, сильная гололедица. Температура понизится, в Красноярске днем не выше -3 градусов, а это ниже нормы на пару градусов. Накануне, 29 марта, температура в Красноярске была выше нормы на 6 градусов, а в полдень +9,8. / meteonovosti.ru /



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