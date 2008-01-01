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Новости погоды

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Сильные дожди на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 10:29 Пятница, 30 марта

  Выпадение обильных осадков на Черноморском побережье, а также на материковой части Краснодарского края и в Ставропольском крае спровоцировал турецкий циклон, он принес волну теплого воздуха, повысив температуру до 15-20 градусов на побережье и до 8-13 в центре Краснодарского края и на Ставрополье. Это тепло жители почувствовали в первой половине дня, а вот к вечеру, когда центр циклона переместился на юг Каспийского моря, стало прохладнее. Прошел холодный фронт с обильными дождями. Больше всего осадков выпало на станции Горный: 68 мм, в Сочи до 18 мм, в Адлере прогремела гроза, в Туапсе выпало 43 мм осадков, на территории Ставропольского края до 14-18 мм. Прошел дождь и в Калмыкии, с количеством до 17 мм. Этот же фронт отметился сильными осадками в виде снега и дождя в Ростовской области, до 18 мм. В субботу, 31 марта, ожидается улучшение погоды. / meteonovosti.ru /
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