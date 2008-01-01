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Новости погоды

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О температурных рекордах последних суток

ИА "Метеоновости" / 09:53 Пятница, 30 марта

  Южный ветер на Курильские острова принес не просто тепло, а рекордное тепло. Причем предыдущие значения максимальной температуры были перекрыты на 2-3 градуса: в Южно-Курильске +9,6, а в 2014 году было +7,9. На три градуса выше предыдущего рекорда 2013 года температура оказалась в Северо-Курильске: +7,7. Еще парочка теплых рекордов досталась 29 марта нашим соседям: в Ереване +26,1, в Ашхабаде +32,5.

А холодные рекорды были накануне в центральной России. Во Владимире -15,2, в Туле -16,0 градуса, что на 2-3 градуса ниже, чем предыдущие значения. / meteonovosti.ru /
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