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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:41 Пятница, 30 марта



Март приближается к своему завершению, и надежды москвичей на теплый март так и не оправдались. Многолетняя среднесуточная температура воздуха уже перебралась через ноль в сторону положительных значений и 30 числа составляет +0.5 градусов.



А текущая погода в сторону тепла пока никак не переберется и сегодня ее среднесуточное значение ожидается на 4 градуса ниже нормы.



За весь ряд инструментальных наблюдений этот день повидал и зимние морозы и почти летнее тепло. Самым теплым он оказался в 2007 году, дневная температура составила +17.5 градусов. А в далеком 1899 году под утро подморозило до -18.8 градусов. И первое и второе значения стали рекордными.



В 1914 году на Москву обрушились сильные осадки, выпало 14.4 мм, что также является рекордом, непревзойденным по сей день. / meteonovosti.ru /



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