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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:39 Пятница, 30 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, вечером фронтальной зоной с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером по западу Московской области местами начнётся небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Погода в столичном регионе останется холоднее обычной для этих дней марта, фон атмосферного давления сохранится повышенным, а вероятность осадков увеличится. Погода будет влажно-прохладной и дискомфортной с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Хуже всего такую погоду переносят люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это сезонные обострения, требующие сезонной профилактики хронических заболеваний. Кроме того, пониженное содержание кислорода в воздухе ухудшают общее самочувствие и могут спровоцировать приступы бронхоспазма у лиц с хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца.

Геомагнитное поле 30 марта прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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-8
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