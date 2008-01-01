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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 29 марта



Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градусов, по области -1..-6. Ветер западный, 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица! / meteonovosti.ru /



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