Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 29 марта

  Погоду в Москве и области будет определять периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градусов, по области -1..-6. Ветер западный, 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-1
Пт.
30 мар.
+2
Сб.
31 мар.
+2
Вс.
1 апр.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Эль-Насирия		 -33
Тамбей

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Амритсар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100