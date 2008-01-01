Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 29 марта
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+1 градус, Северном -1..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном 0 градусов, Южном 0 градусов, Юго-западном 0..+1 градус, Западном -1..+1 градус, Северо-западном 0..+1 градус.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..+1 градус. / meteonovosti.ru /