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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 29 марта



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+1 градус, Северном -1..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном 0 градусов, Южном 0 градусов, Юго-западном 0..+1 градус, Западном -1..+1 градус, Северо-западном 0..+1 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..+1 градус. / meteonovosti.ru /



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