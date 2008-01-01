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Новости погоды

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Поволжье и засыпает, и заливает

ИА "Метеоновости" / 13:01 Четверг, 29 марта

  Южный циклон, существенно пополнив копилку осадков в южных районах европейской территории, в минувшие сутки перенес ненастную зону на Поволжье.

В Приволжском федеральном округе день выдался холодным и ненастным. Сильные осадки зарегистрированы в Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях и в Башкортостане, причем, шли они в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами выпало от 10 до 15 мм.

В Самаре выпало рекордное количество осадков. За сутки здесь выпало 17 мм, а предыдущий рекорд для 28 марта составляет 11 мм и удерживался с 2001 года.

Еще больше осадков досталось Уфе - 18.7 мм, что также стало рекордом (предыдущий 9.8 мм отмечался в 1970 году).

Сегодня циклон уже переберется на Урал и здесь ожидаются осадки и порывистый ветер. А в пятницу он уже будет на севере Сибири. В Поволжье и на Урале погода улучшится. Существенных осадков не ожидается, но сохранится прохладная погода: днем в Поволжье температура близкая к нулю (от -3 до +3 градусов), на Урале морозы от -1 до -6. / meteonovosti.ru /
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