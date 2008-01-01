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Новости погоды

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Температурные контрасты Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:48 Четверг, 29 марта

  В минувшие сутки распределение температуры на территории Сибири отличалось значительными контрастами. Так, на северо-западе Сибири, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах среднесуточная температура на 8-12 градусов оказалась ниже средних многолетних значений. В то же время на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве весна забежала далеко вперед, среднесуточная температура опередила свои привычные значения на 6 градусов.

Под утро на востоке округов морозы усиливались до -35 градусов, а на юге Красноярского края местами оставалась положительной.

В ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится. На севере Западной Сибири в ночные часы сохранятся тридцатиградусные морозы, а на юге Восточной Сибири даже минимальная температура под утро ожидается близкой к нулю, днем потеплеет до +8,+13, в Тыве до +11,+16 градусов. / meteonovosti.ru /
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