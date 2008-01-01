Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 29 марта
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном -1 градус, Юго-восточном 0..-1 градус, Южном 0..-2 градуса, Юго-западном 0..-2 градуса, Западном 0..-2 градуса, Северо-западном 0 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1..-2 градуса. / meteonovosti.ru /