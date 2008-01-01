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В Москве весна вступает в права



ИА "Метеоновости" / 11:45 Четверг, 29 марта



погода не способствовала и таянию снега. Московские сугробы остаются выше 40 см.



Но весна постепенно начинает утверждаться в своих правах на московской земле. Уже в ближайшие дни температура будет повышаться и в воскресенье ее среднесуточное значение достигнет нормы.



В ближайшие дни погоду будет определять окраина антициклона, центр которого медленно перемещается в западно-восточном направлении по южным районам европейской территории.



В ночь на пятницу осадков не ожидается. Ночные морозы сохранятся: в Москве от -7 до -9, по области местами до -12. Днем с южными ветрами начнет поступать теплый воздух, и температура повысится в Москве до 0 до +2 градусов, по области будет близка к нулю, от 2 тепла до 3 мороза. Прохождение теплого атмосферного фронта с запада в вечерние часы станет причиной небольших осадков преимущественно в виде снега.



В субботу влияние атмосферного фронта сохранится, ночью при облачной погоде время от времени будут приниматься осадки в основном в виде снега и морозы ослабеют. Под утро в столице от -3 до -5, по области местами до -8 градусов. Днем влияние атмосферного фронта ослабеет, в облаках начнут появляться просветы, а небольшие осадки будут в смешанной фазе (снег переходящий в дождь). Температура повысится до 0,+5 градусов.



В воскресенье центр России, в том числе Москва и область, окажутся в передней части обширного атлантического циклона. Он накроет небо плотными облаками, принесет очередную порцию осадков и немного повысит температуру. Ее минимальное значение ожидается от -3 до +2 градусов, днем она повысится до +2,+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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