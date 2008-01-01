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Еще одна морозная ночь в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:27 Четверг, 29 марта



Морозы не спешат покидать столичный регион. Минувшая ночь оказалась даже холоднее предыдущей. Минимальная температура на опорной метеостанции города, ВДНХ, составила -12.6 градусов, что на 0.2 градуса ниже, чем накануне. И все же это не самая холодная ночь марта. А самая холодная отмечалась 18 марта, когда под утро морозы усилились почти до -20 градусов (-19.7).



Холоднее всего на территории Москвы минувшей ночью было в районе Тушино, -14.6 градусов, а самая высокая температура - в центре города, на Балчуге -6.6 градусов.



Большой разброс температуры был и в Московской области, от -20.2 градусов на востоке (в Черустях) до -9.5 в городе Долгопрудный. / meteonovosti.ru /



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