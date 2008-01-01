Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
29 марта 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморье весна забежала далеко вперед

ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 29 марта

  Первенец весны - март - в Приморье отличался неустойчивостью. Погода то возвращалась в зиму, то грело весенним теплом. Но в третьей декаде весна все же победила. В дневные часы столбики термометров во Владивостоке неуклонно приближались к 10-градусной отметке. А в минувшие сутки среднесуточная температура и вовсе превысила средние многолетние значения почти на 8 градусов.

28 марта воздух в столице края прогрелся до +17.2 градусов тем самым установив новый суточный рекорд. До этого самый теплый день 28 марта принадлежал 2015 году, когда максимальная температура составила +16.5 градусов.

В пятницу в Приморье по-прежнему тепло, дневная температура +12,+17 и никаких осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пт.
30 мар.
+2
Сб.
31 мар.
+2
Вс.
1 апр.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Ахмадабад		 -34
Йеллоунайф

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100