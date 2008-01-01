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В Приморье весна забежала далеко вперед



ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 29 марта



Первенец весны - март - в Приморье отличался неустойчивостью. Погода то возвращалась в зиму, то грело весенним теплом. Но в третьей декаде весна все же победила. В дневные часы столбики термометров во Владивостоке неуклонно приближались к 10-градусной отметке. А в минувшие сутки среднесуточная температура и вовсе превысила средние многолетние значения почти на 8 градусов.



28 марта воздух в столице края прогрелся до +17.2 градусов тем самым установив новый суточный рекорд. До этого самый теплый день 28 марта принадлежал 2015 году, когда максимальная температура составила +16.5 градусов.



В пятницу в Приморье по-прежнему тепло, дневная температура +12,+17 и никаких осадков. / meteonovosti.ru /



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